«مستقبل وطن»: سنعمل على حشد أكبر قاعدة شعبية لدعم الرئيس السيسي

أعرب المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عن خالص سعادته بترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرا ذلك القرار تجديد عهد بينه وبين الشعب على بناء الدولة المدنية الحديثة.

وقال المهندس حسام الخولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة جاء استجابة لمطالب الجماهير المطالبة له بالترشح طوال الفترة الماضية، التي لازمها مطالب القوى الوطنية والأحزاب السياسية.

السنوات المقبلة ستكون لجني ثمار المشروعات قومية

وتابع نائب رئيس حزب «مستقبل وطن»: «أؤكد على أن السنوات المقبلة ستكون سنوات جني ثمار ما تم تشييده من مشروعات قومية وخدمية ومقومات الاقتصاد القومي، التي تهدف جميعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين».

واختتم نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» حديثه قائلا «نحن كحزب الأغلبية سنعمل خلال الفترة القادمة على حشد أكبر قاعدة شعبية لدعم الرئيس السيسي خلال الانتخابات المقبلة، من خلال عقد مؤتمرات جماهيرية من شأنها أن تعمل على توعية المواطنين بأهمية المشاركة بالعملية الانتخابية».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن منذ قليل عن ترشحه بالانتخابات الرئاسية المقبلة.