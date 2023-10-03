إنجازات 10 سنوات.. المنطقة الاستثمارية بالقليوبية توفر 4500 فرصة عمل

تعد المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بالقليوبية، من النماذج الناجحة التي قامت الدولة بإنشائها خلال الفترة الماضية، وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة الاستثمارات في المحافظة، وخلق آلاف فرص عمل للشباب.

المنطقة الاستثمارية في القليوبية

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المنطقة الاستثمارية في بنها تعد من المشروعات القومية الكبرى التي توفر فرص استثمار وعمل لأهالي القليوبية، وبدأت كل المصانع بها في إنتاج الصناعات الغذائية المختلفة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع المستثمرين والمحافظة لإنشاء معارض دائمة للسلع الغذائية بجميع مدن المحافظة، وعرض جميع السلع التي ينتجها المستثمرون في المنطقة الاستثمارية ببنها، لدعم المواطنين، وتقديم المنتجات بأسعار مخفضة وبجودة عالية.

معلومات عن المنطقة الاستثمارية في بنها

فيما أوضح أحمد منصور، مدير المنطقة الاستثمارية، أنها تقع في منطقة عزبة نجيب بمدينة بنها على الطريق الإقليمي، وتستهدف جذب استثمارات في العديد من المجالات، منها الصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها.

وكشف مدير المنطقة الاستثمارية عدة معلومات عنها، موضحا أنها مقامة على مساحة 46 فدانا، وهي مخصصة للصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة لها، وأقيمت المنطقة الاستثمارية على مساحة 46 فدانا، وتضم 147 وحدة صناعية و16 منفذ بيع و18 مخزنا و6 وحدات تبريد.

- توفر وحدات المنطقة ما يزيد عن 4500 فرصة عمل لشباب المحافظة.

- تضم المنطقة مركزا لخدمات المستثمرين ومركزا حضريا للمرأة ومركز ريادة الأعمال، ومبنى خدمات عاملين.

- متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240 مترا إلى 360 مترا.

- التعاقد مع المستثمرين بنظام حق الانتفاع لمدة 15 عاما قابلة للتجديد.

- بلغت نسبة الإشغال 100%.

- يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص للمشروعات بمزاولة نشاطها، ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع جميع أجهزة الدولة دون الحاجة للقيد بالسجل الصناعي.

أقسام المنطقة الاستثمارية في بنها

وأضاف مدير المنطقة الاستثمارية ببنها، أنها تتضمن 3 قطاعات كالتالي:

- القطاع الأول يضم المنطقة الصناعية وتتكون من 147 وحدة صناعية بإجمالي مساحة 44640 مترا مربعا، و6 ثلاجات مركزية ووحدات تبريد، و16 منفذ بيع، و18 مخزنا.

- القطاع الثاني يتمثل في المنطقة التجارية، وتضم 9 مبانٍ إدارية ومركزا لخدمة المستثمرين مكون من 3 أدوار بمساحة 3000 متر مربع ومركز حضاري للمرأة، ومركز ريادة الأعمال المكون من دور واحد فقط بمساحة 305 أمتار مربعة، ومسجد مساحته 200 متر مربع، ومبنى لخدمات العاملين بالمنطقة ونقطة للإسعاف، ومنطقة مرافق عامة بمساحة 4800 متر مربع.

- القطاع الثالث ويتضمن معارض ومنافذ بيع وأماكن انتظار السيارات والمنطقة الترفيهية والهايبر ماركت.