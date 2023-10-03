محمود مسلم: المشروعات القومية تعطي أملا للناس وتوفر فرص عمل

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس قطاع الصحف والمواقع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن المشروعات القومية تعطي أملا للناس، وفي الوقت نفسه توفر الكثير من فرص العمل خاصة للعمال القادمين من الخليج وليبيا، ومن ثم جرى إنشاء مشروعات قومية جبارة.

إنجاز قناة السويس الجديدة في عام واحد أمر ليس بالسهل

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن إنجاز قناة السويس الجديدة في عام واحد أمر ليس بالسهل، وإقبال الناس على شراء الشهادات كان كبيرا للغاية، وتكلفة إنشاء القناة الجديدة عادت من أرباحها، وكل مشروع أخذ مجهودا وانتقادا وإساءة، ورغم ذلك جرى استكمالها.

ولفت إلى أن الدكتور أسامة الغزالي حرب، اعترض على العاصمة الإدارية في مقال ثم عاد بعدها بسنوات يكتب عنها، وأكد أنه اعترف بخطئه وأنه مشروع جيد.

فكرة إنشاء العاصمة الإدارية كان في 2007

وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي، أشار إلى أن فكرة إنشاء العاصمة الإدارية كانت في 2007، واختار الخبراء 4 أو 5 أماكن لها، واختارت الحكومة في عهد الرئيس السيسي مكانا من الخمسة أماكن، والرئيس السيسي دائما ما يؤكد أنه لم يصرف مليما من ميزانية الدولة في إنشائها.