29 مليون دولار إيرادات فيلم «Saw X» في 3 أيام بدور العرض السينمائي

نجح فيلم الرعب «Saw X» في تحقيق إيرادات جيدة في يومه الثالث بدور العرض السينمائي، حيث حل في المركز الثاني في شباك التذاكر الأمريكي محققا إيرادات محلية بلغت 18.3 مليون دولار، أما إيراداته في السوق الخارجي بلغت 11.3 مليون دولار، ليصل إجمالي ما سجله الفيلم حتى الآن 29.6 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

الجزء العاشر

يعتبر فيلم «Saw X» هو الجزء العاشر في سلسلة أفلام الرعب الشهيرة «Saw»، وهو تكملة مباشرة للجزء الأول الذي تم تقديمه عام 2004، ومقدمة لأحداث الجزء الثاني الذي تم تقديمه في 2005.

ويقوم الأبطال توبين بيل وشوني سميث بإعادة تمثيل أدوارهم من الأفلام السابقة، بجانب كل من سينوفي ماكودي لوند وستيفن براند وريناتا فاكا ومايكل بيتش، والفيلم من إخراج كيفن جريوترت وتأليف جوش ستولبرج وبيتر جولدفينجر، وبلغت تكلفة الفيلم 13 مليون دولار.

تفاصيل فيلم «Saw X»

وتدور أحداث الجزء العاشر من سلسلة أفلام الرعب بين الجزئين الأول والثاني، حيث يسافر «جون كرامر» إلى المكسيك على أمل العلاج من مرضه من خلال إجراء تجريبي، ولكن لم يمض وقت طويل حتى ثبت أن العملية كانت عملية احتيال، مما دفعه إلى اختطاف المسؤولين وإخضاعهم لـ «فخاخ الموت».

وقد تلقى الفيلم مراجعات إيجابية بشكل عام من النقاد، حيث وصفه الكثيرون بأنه أقوى جزء منذ الفيلم الأول وأشادوا بأداء بطل الفيلم توبين بيل.