لجنة تقنين أوضاع الكنائس: تقدمنا في الحصول على حقوق الأقباط بعهد الرئيس السيسي

قال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس، إن العصر الحالي، وخاصة الـ10 سنوات الماضية، شهدت تقدما في الحصول على حقوق الأقباط، وخاصة في مجال بناء دور العبادة والتصريح ببناء الكنائس.

وأضاف نائب لجنة التقنين، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تقنين أوضاع الكنائس يرسخ مفهوم المواطنة، ويؤكد أنه يحق لكل إنسان أن يقيم شعائره الدينية المختلفة، بكل أمن وأمان قانونيا، ويعطي رسالة أن المصريين جميعا نسيج واحد، ونجتمع كلنا على حب وطن واحد.

وأشار إلى أن لقاءات الرئيس السيسي مع الأقباط خلال عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنتج عن محبة الأقباط في قلبه؛ والتي تظهر في كل توجيهاته، وليس فقط من خلال زيارته السنوية للكاتدرائية، والتي تلقى الكثير من القبول والترحاب بين المصريين.