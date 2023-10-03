أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023.. ثابتة حتى يناير المقبل

أعلن مجلس الوزراء في شهر أكتوبر الماضي 2022، عن تثبيت أسعار شرائح الكهرباء 2023، والمطبقة في الوقت الحالي، وإرجاء تطبيق الزيادات المقررة 6 أشهر أخرى، لتكون في أول يناير عام 2024، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمراعاة الظروف والتحديات الاقتصادية، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023.

أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023

جاءت أسعار شرائح الكهرباء المنزلية، على النحو التالي:

- أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023 الشريحة الأولى، تبدأ من صفر إلى 50 كيلووات، سعرها حاليًّا 48 قرشًا

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات، وسعرها حاليًّا 58 قرشًا.

- الشريحة الثالثة، من صفر حتى 200 كيلووات، وسعرها حاليًّا 77 قرشًا.

- الشريحة الرابعة، من 201 إلى 350 كيلووات، وسعرها حاليًّا 106 قروش.

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، وسعرها حاليًّا 128 قرشًا،.

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليووات، وسيكون سعرها حاليّا 140 قرشا.

- وتكون أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023.. الشريحة السابعة تبدأ صفر لأكثر من 1000 بسعر 145 قرشا، والمشتركون في هذه الشريحة لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح.

أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023.. التجاري

ويكون أسعار شرائح الكهرباء التجاري 2023 خلال أكتوبر 2023

- تبدأ أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023، الشريحة الأولى من صفر حتى 100 كيلووات، 65 قرشا.

- الشريحة الثانية من صفر حتى 250 كيلووات سعرها 120 قرشا.

- سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 600 كيلووات 140 قرشا.

- الشريحة الرابعة من 601 حتى ألف كيلووات 155 قرشا.

- وتكون أسعار شرائح الكهرباء أكتوبر 2023.. الشريحة الخامسة لأكثر من ألف كيلووات 160 قرشا.