حكاية صاحبة أغنية «رايحين شايلين في إيدنا سلاح».. تزوجت إسماعيل ياسين لفترة

«شرفك يا بلدي وعزك كرامتك يا غالية ده حقك أمانة في رقبتي»، أبيات شعرية توضح مدى عمق وقوة كلمات الأغنية الوطنية الشهيرة «رايحين شايلين في إيدنا سلاح»، الأغنية ذات الكلمات الرنانة، التي تتردد كثيرا على مسامعنا في كل عام، في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، وتتردد هذه الأيام بالتزامن مع اقترابها والاحتفال باليوبيل الذهبي للنصر التاريخي.

الشاعرة المصرية نبيلة قنديل صاحبة كلمات الأغنية

«في صحوي حانادي وفي استشهادي حاسجل نشيدي فى تاريخك يا مصر»، جزء آخر من الكلمات توحي لمن يقرأها ويسمعها أن كاتبها جندي مقاتل على الجبهة، ولكن بالبحث حول كاتب هذه الكلمات المميزة القوية وجدنا أن من كتب هذه الكلمات التي علقت بالأذهان وارتبط بها المصريون وجدانيًا هي الشاعرة المصرية نبيلة قنديل.

الشاعرة اشتهرت بكتابة الأغاني الوطنية والدينية

نبيلة قنديل، شاعرة ومونولوجيست، اشتهرت بكتابة الأغاني الوطنية والدينية، ولها العديد من الأغاني الوطنية التي علقت بذاكرة المصريين وتسلموها جيلا بعد جيل كتراثا للفن، مثل «رايحين شايلين في إيدنا سلاح» و«أم البطل»، و«رايات النصر»، «حلاوة شمسنا».

وكان الناقد الفني أيمن الحكيم قد روى في لقاء تلفزيوني على شاشة «الحياة» قصة أغنية «أم البطل» قائلة إن الشاعرة نبيلة قنديل كتبت أغنية «أم البطل»، وهي أغنية تهز المشاعر وغنتها أم بطل حقيقية، فهذه الأغنية غنتها الفنانة شريفة فاضل بعد أن استشهد ابنها في حرب أكتوبر، وكانت الشاعرة نبيل صديقتها، وأثناء العزاء ورثاء الفنانة شريفة فاضل لابنها بكلمات «ابني حبيبي يا نور عيني»، وهنا أخذت الشاعرة نبيلة قنديل كلمات الرثاء وحولتها لأغنية كتبت كلماتها، وطلبت من زوجها الموسيقار علي إسماعيل تلحينها، وصمما على أن تغني الأغنية الفنانة شريفة فاضل.

الشاعرة لها أغاني شهيرة وناجحة بتراثنا الفني بخلاف الأغاني الوطنية

كما كتبت نبيلة قنديل أغاني شهيرة وناجحة في تراثنا الفني بخلاف الأغاني الوطنية، أشهرها أغنية فيلم «الأرض»، «الأرض لو عطشانة»، وهي صاحبة الأغنية التراثية المرتبطة بشهر رمضان «أهو جه يا ولاد» وأغنية «هاتوا الفوانيس يا ولاد»، وأغنية «افرحوا يا بنات».

نبيلة قنديل تزوجت من الفنان إسماعيل ياسين لفترة قصيرة

الشاعرة الراحلة نبيلة قنديل بدأت مشوارها الفني مونولوجيست فترة الأربعينيات باسم سعاد وجدي، وقدمت عددًا من الأعمال الناجحة، وتزوجت من الفنان إسماعيل ياسين لفترة قصيرة ثم انفصلت عنه، وتركت العمل بمجال المونولوج، وغيرت اسمها ليصبح نبيلة قنديل واتجهت لكتابة الأشعار الغنائية، وتزوجت بعدها من الموسيقار الراحل علي إسماعيل، وانجبت منه أبنائها الثلاث، وشكل الزوجان ثنائية فنية عظيمة، فزوجها الراحل علي إسماعيل هو من لحن أغنية «رايحين شايلين فى ايدنا سلاح»، «أهو جه يا ولاد»، «افرحوا يا بنات.

نبيلة قنديل رحلت عن عالمنا في 14 يناير عام 1988

ورحلت الشاعرة المصرية نبيلة قنديل عن عالمنا في 14 يناير عام 1988، بعد أن تركت ورائها تاريخا فنيا ثريا يتوارثه الأجيال ويتردد على الألسنة في أهم المناسبات الوطنية بتاريخ الوطن.