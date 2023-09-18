سعر الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 18-9-2023 في البنوك

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك، استقرارا ملحوظا دون أي تغيير في الأسعار منذ بداية سبتمبر الجاري، حسب ما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية، ليسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري، 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع، بحسب الأسعار المعلنة من البنك المركزي المصري.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 18-9-2023 في البنوك المصرية، والذي جاء كما يلي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري 8.39 للشراء و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي داخل مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الاثنين 8.42 جنيه بيعا و8.41 جنيه شراءً.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس

فيما سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين في بنك قناة السويس 8.42 جنيه للبيع و8.38 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

ووصل سعر الدرهم الإماراتي في ميد بنك 8.38 جنيه شراء و8.39 جنيه بيعا.