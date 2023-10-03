«جولدن جلوب» تكشف قوائم المصوتين على جوائز 2024.. بينهم 6 مصريين

أعلنت منظمة «جولدن جلوب» القائمة الكاملة للناخبين الذين سيصوتون على جوائزها لعام 2024، مضيفة أنَّ المجموعة المكونة من 300 صحفي من جميع أنحاء العالم تتميز بالتنوع العرقي بنسبة 60%، معلنة أن هيئة التصويت هي «الأكثر تنوعًا عرقيًا بين جميع عروض الجوائز الكبرى».

وقالت رئيسة جولدن جلوب هيلين هوهن في بيان صحفي، إنَّ «التزامنا بالحفاظ على تنوع هيئة التصويت لدينا مستمر، إذ يمثل الناخبون لدينا 76 دولة تقدم وجهة نظر دولية فريدة بشأن ترشيح أفضل الأفلام السينمائية والتلفزيونية هذا العام»، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

6 أعضاء مصريين في قائمة ناخبي جوائز «جولدن جلوب»

وتشمل البلدان الممثلة في مجموعة التصويت أرمينيا والكاميرون وكوستاريكا وكوبا وجواتيمالا وكازاخستان وماليزيا وصربيا وتنزانيا، وتتكون هيئة التصويت من 47% من الإناث، و26.3% من المجموعة من اللاتينيين، و13% من الآسيويين، و11% من السود، و9% من الشرق الأوسط، من بينهم 6 أعضاء مصريين.

وقالت منظمة «جولدن جلوب» إنَّه من أجل أن يتمّ اختيارهم، خضع الناخبون لعملية مراجعة واعتماد صارمة مع مجلس إدارة العضوية الجديد المكون من مجموعة متنوعة من العاملين في مجال الإعلام الخارجي في الغالب.

موعد حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

ومن المقرر أنَّ يُقام حفل توزيع جوائز «جولدن جلوب» السنوي في نسخته الـ81 في 7 يناير 2024، مع الإعلان عن ترشيحات الجوائز في 11 ديسمبر المقبل.