تعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك المصرية

أعلن مجلس الوزراء، إجازة ذكرى نصر أكتوبر للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، ويشمل أيضًا ذلك موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك المصرية، والذي من المنتظر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023.

وجرى تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك المصرية، وللموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، بيوم ليكون يوم خميس بدلًا من الجمعة الإجازة الأسبوعية.

موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك

وموعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وهناك بعض الخدمات المصرفية المتوفرة خلال موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك كما يلي:

الخدمات المصرفية المتوفرة خلال إجازة أكتوبر

- السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي.

- استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية، أو تحويل الأموال لشخص آخر سواء عن طريق ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري «إنستا باي».

- شراء أو كسر شهادات أو ودائع باستخدام الإنترنت والموبايل البنكي.

- التحويلات النقدية من خلال التطبيق الرسمي للبنك أو تطبيق «إنستا باي» التابع للبنك المركزي المصري.

- مراجعة رصيد الحساب.

- تقديم طلب من أجل الحصول على قرض من خلال خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.