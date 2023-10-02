تعرف على موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك المصرية
كتب:
منة العشماوي
10:23 ص | الإثنين 02 أكتوبر 2023
موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك
أعلن مجلس الوزراء، إجازة ذكرى نصر أكتوبر للموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، ويشمل أيضًا ذلك موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك المصرية، والذي من المنتظر أن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر 2023.
وجرى تبكير موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك المصرية، وللموظفين في الجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص، بيوم ليكون يوم خميس بدلًا من الجمعة الإجازة الأسبوعية.
موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك
وموعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك يوم الخميس المقبل الموافق 5 أكتوبر ويتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.
وهناك بعض الخدمات المصرفية المتوفرة خلال موعد إجازة 6 أكتوبر للبنوك كما يلي:
الخدمات المصرفية المتوفرة خلال إجازة أكتوبر
- السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي.
- استخدام المحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية، أو تحويل الأموال لشخص آخر سواء عن طريق ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري «إنستا باي».
- شراء أو كسر شهادات أو ودائع باستخدام الإنترنت والموبايل البنكي.
- التحويلات النقدية من خلال التطبيق الرسمي للبنك أو تطبيق «إنستا باي» التابع للبنك المركزي المصري.
- مراجعة رصيد الحساب.
- تقديم طلب من أجل الحصول على قرض من خلال خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.