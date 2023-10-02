وزير الاتصالات: استقطبنا 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الدمج بين الشركات العالمية والمحلية ليس مصادقة، مشددًا على أنها تستهدف تبادل الخبرات.

وأضاف «طلعت»، خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز»: «في 2022 و2023 قمنا بالحصول على خدمات 4 شركات عالمية لتصنيع أجهزة المحمول في مصر».

وتابع أنه يقصد التصنيع وليس التجميع، ففي سنوات طويلة ولعقود، كان التجميع لا تزيد قيمته المضافة في مصر على 10 لـ15%، لكن الآن تغيرت هذه القيمة إلى 40% على الأقل، مشيرًا إلى أن 3 من الشركات الأربعة بدأت بالإنتاج، أما الشركة الرابعة فإن إنتاجها سيبدأ في العام المقبل.