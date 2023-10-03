مساعد وزير الداخلية الأسبق: مؤتمر «حكاية وطن» كشف حساب لإنجازات الرئيس

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن مؤتمر «حكاية وطن» يعد كشف حساب مختصر لإنجازات عظيمة تمت منذ تولي الرئيس السيسي وحتى يومنا هذا، قائلا: «توضيح ما بذل من جهد للتنمية والإصلاح على مدار 10 سنوات جعلنا نتساءل: متى ينام هذا الرجل، أي الرئيس السيسي».

المقرحي: استكمال ما بدأه الرئيس السيسي من إنجازات حتى 2030

وأضاف المقرحي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «من مصر» والمذاع على شاشة «قناة cbc»، أن الإنجازات التي تمت وعملية البناء التي استمرت منذ عام 2014 وحتى الآن، وسط محاربة الإرهاب والجريمة وعمليات التخريب التي أثرت على البلاد لسنوات سبقتها، قائلاً: «لما نقول كمل.. لأنه بدأ وعمل مشروعات وله حلم لابد أن يحققه خلال السنوات الـ6 المقبلة وسنتقابل معه في 2030 ونشكره على ما قدم من نقل هذه الدولة من التفكك قبل 2013 إلى التقدم».

محاربة الرئيس السيسي للإرهاب

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق، بأنَّ خروج الرئيس السيسي في 3 يوليو 2013 واضعا رأسه على كفه، ليقف للعصابة الإرهابية لأنه محب لهذا الوطن وللدور الذي سيقوم به ومحاربته الإرهاب، «في سبيل الدفاع عن هذا الوطن تحداهم وتحدى القوى الإمبريالية التي تقف خلفهم، وعليه أن يكمل إنجازاته».