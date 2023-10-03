الخبير العسكري محمد الشهاوي: «حكاية وطن» كشف حساب لإنجازات 10 سنوات (فيديو)

كشف اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أن مؤتمر «حكاية وطن»، الذي عُقد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي طيلة 3 أيام، يبعث على الفخر.

المؤتمر قدم كشف حساب لما تم خلال السنوات الـ 9 الماضية

وتابع مستشار كلية القادة والأركان، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤتمر قدم كشف حساب لما تم خلال السنوات الـ9 الماضية.

مجابهة كل التحديات والانتصار عليها

وأكد اللواء أركان حرب محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، أنه قبل 2014 كانت هناك تحديات كثيرة، وخلال 9 سنوات تم مجابهة كل التحديات والانتصار عليها.

وأشار مستشار كلية القادة والأركان إلى أن مصر تواجه 12 تحديا داخليا و9 تحديات خارجية.