أستاذ اقتصاد: الشعب طالب السيسي بالترشح في الانتخابات لاستكمال الإنجازات

قال الدكتور ممدوح إسماعيل، وكيل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن ترشحه لفترة رئاسية جديدة تلبية لنداء الشعب، والذي طالب باستكمال الإنجازات.

ضرورة استمرارية الإنجازات

وأوضح خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن أن الرئيس استشعر بأن المرحلة المقبلة تحمل ضرورة استمرارية الإنجازات مع مواجهة التحديات، لذا لبى النداء المجتمعي الكبير.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في ختام مؤتمر مهم «حكاية وطن» على مدار ثلاثة أيام والذي حمل تقييما لتسع سنوات، بمثابة قراءة تحليلية لما جرى إنجازه وتقييم موضوعي وعلمي ومنهجي بحقائق وتحليل موقف وتشخيص أسباب وتحديات وبدائل لسبع سنوات مقبلة في رؤية مصر.