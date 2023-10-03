مصرع عاملين سقطا من أعلى سقالة في أكتوبر

لقي عاملان مصرعها بعد أن سقطا من سقالة أثناء عملهما في أكتوبر بالجيزة، تمّ نقل جثتهما إلى مشرحة مستشفى أكتوبر، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثث لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش مباحث أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغًا من مستشفى أكتوبر بوصول عاملين متوفيين إثر سقوط من علو.

وأمر اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية المقدم أحمد السويركي وكيل فرقة أكتوبر والقوة المرافقة له، بالانتقال إلى مكان الواقعة، وتمّ التقابل مع مقاول، 40 سنة والذي أفاد بأنه في أثناء قيام كل من عامل، 35 سنة، وآخر 40 سنة بالعمل بدهان وجهة عقار انهارت السقالة مما أدى إلى سقطوهما ووفاتهما في الحال.