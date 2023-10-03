ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في أكتوبر

ألقت مباحث أكتوبر بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، القبض على عاطل بتهمة النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة للنيابة العامة التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العقيد أحمد أبو بكر مفتش المباحث يفيد فيه بالقبض على عاطل، 40 سنة أنشأ صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لإيهام الناس بجلب عقود عمل بدول الخليج، مقابل مبالغ مالية، وأُلقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.