نائب حزب المؤتمر: الجهود المبذولة على أرض مصر تتحدث عن نفسها

قال الدكتور السعيد غنيم، الخبير الاقتصادي، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مؤتمر «حكاية وطن» فرصة لاستعراض الإنجازات التي حققتها الدولة خلال العشر سنوات، كما أنه يكشف النقاب عن الفرص الاستثمارية الموجودة في مصر.

محاولة ضرب العملية الانتخابية

وأضاف في بيان صحفي أنه خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية سيكون هناك العديد من الشائعات التي لا تهدف سوى ضرب العملية الانتخابية والاستقرار وتشويه الصورة ومؤسسات الدولة والمحاولة للنيل من عزم المصريين، ولكن في الحقيقة وعي المصريين سيكون لهذه المحاولات بالمرصاد، ولن تنجح هذه المحاولات الفاشلة من تزييف الواقع.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة على أرض الواقع تتحدث عن نفسها، الجميع يشاهد ويلمس الجهود المبذولة على أرض الواقع.

وأكد أن مؤتمر «حكاية وطن» كشف كل هذه التحديات وحجم الانجازات، ومن ثم قطع الطريق على المشككين وكل من تسول له نفسه النيل من عزيمة المصريين أو تشويه صورة الدولة المصرية، وكشف حجم المشروعات على أرض الواقع بمختلف المحافظات، وفي الحقيقة هذه لغة الرئيس عبد الفتاح السيسي طوال الوقت، فهو حريص على مصارحة ومكاشفة الشعب طوال الوقت ووضعه فى الصورة.