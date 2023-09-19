«التموين» تحدد سعر الأرز المستورد في المجمعات والمعارض

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار الأرز المستورد في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا مدارس على مستوى الجمهورية، والذي يتم ضخه بكميات مكثفة وبأسعار مخفضة للمواطنين تزامنا مع طرح المزيد من السلع بأسعار مخفضة قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

أسعار الأرز المستورد في مجمعات التموين

ونوهت وزارة التموين، بأنّ أسعار الأرز المستورد الذي يتم ضخه في المجمعات والمعارض يبلغ 20 جنيها، على نطاق جميع المجمعات الاستهلاكية وفروع معارض «أهلا مدارس» في القاهرة والمحافظات، في حين يبلغ سعر الأرز البلدي يبلغ 22 جنيها.

تحذير لمضارب الأرز

وألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الكيانات المتعاملة في سلعة الأرز سواء المضارب أو المخازن أو الفراكات أو خطوط الإنتاج، بوضع المنشأ والسعر وتاريخ الإنتاج على العبوة، فضلا عن غلق مضارب ومخازن الأرز غير المرخصة، وإلزام جميع الكيانات بإنهاء التراخيص اللازمة لها منعا لغلق المنشأة، مع اشتراط أن تكون كل جهة تتعامل في الأرز لديها سجل ‏تجاري وبطاقة ضريبية، وكل التراخيص اللازمة لذلك لمعرفة أماكن الأنشطة ‏التجارية المتعاملة في الأرز.