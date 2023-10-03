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تفاصيل شخصية آسر ياسين في فيلم «لعبة الموت» مع أحمد عز

كتب:

خالد فرج
11:11 ص | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الفنان آسر ياسين

الفنان آسر ياسين

انضم الفنان آسر ياسين إلى أسرة فيلم «لعبة الموت» للمخرج أحمد علاء، وبطولة النجم أحمد عز، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر لـ «الوطن» إنَّ آسر ياسين سيجسد شخصية «الخط» ضمن أحداث الفيلم، مضيفًا أنَّ اختيار آسر جاء لكونه الأنسب لتجسيد الشخصية من الناحية الجسمانية وطريقة الأداء.

تفاصيل فيلم «لعبة الموت» 

وأوضح المصدر أنَّه لا صحة لما تردد بشأن انطلاق تصوير الفيلم، أمس الاثنين، إذ أنَّه من المقرر بدء التصوير خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، مشيرًا إلى انضمام بيومي فؤاد إلى أسرة الفيلم، إذ  يجسد أحد الأدوار المحورية بالعمل.

«لعبة الموت» يجمع أحمد عز ومنة شلبي

ويشارك في بطولة فيلم لعبة الموت النجمة منة شلبي التي تعود للعمل مع أحمد عز بعد تعاونهما الأخير في فيلم «الجريمة» ومن قبله فيلم «بدل فاقد» اللذين حققا نجاحًا كبيرًا وقت عرضهما بالسينمات.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.