بشرى تكشف عن مشروع فني جديد مع أحمد عز: «قيد التحضير»

قالت الفنانة بشرى، والتي اتجهت مؤخرًا للعمل في مجال الإنتاج السينمائي، إن هناك مشروع فني مهم بالنسبة لها، خصوصًا وأنها تتعامل من خلاله للمرة الأولى مع الفنان أحمد عز، وإنها حاليًا بصدد العمل على التحضيرات اللازمة لهذا المشروع.

مشروع بشرى الفني الجديد

وأضافت الفنانة بشرى، خلال لقاء إذاعي مع إنجي علي، أنها دائمًا ما تطمح للعمل مع النجم أحمد عز، من خلال إنتاج عملًا له، مشيرة إلى وجود مشروع جديد بالفعل يتم العمل عليه حاليًا.

بشرى تستعد لإنتاج فيلم لأحمد عز

ولم تكشف بشرى، أي تفاصيل تتعلق بالمشروع الجديد، واكتفت بوصف أحمد عز بأنه من النجوم الذين يتمتعون بالصبر: «حباله طويلة جدًا ويقف على كل تفصيلة مهما كانت صغيرة»، وأضافت مازحة: «يعني أتمنى ألحق أنتج له قبل أن أُصبح كبيرة في السن ولدي أحفاد».

بشرى تشارك بالتمثيل والإنتاج في فيلم «أولاد حريم كريم»

ويعرض للفنانة بشرى حاليًا، فيلم «أولاد حريم كريم»، مع مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وعلا غانم، وتشارك فيه بالتمثيل والإنتاج، تأليف زنب عزيز، إخراج علي إدريس، وتجاوزت إيراداته في 3 أسابيع عرض 6 ملايين جنيه.