«فنون جميلة الإسكندرية» تنظم معرضا فنيا احتفالا بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر

نظمت كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، معرضاً فنياً لمجموعة من الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر، صممها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، وذلك ضمن أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

يأتي تنظيم المعرض تزامنا مع احتفالات جامعة الإسكندرية بالذكرى الـ50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتورة دينا مندور، عميد الكلية، والدكتور محمد كشك، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنانين التشكيلين والطلاب.

أعمال فنية مخصصة لحرب أكتوبر

وقالت الدكتورة دينا مندور، إن المعرض يتضمن مجموعة مختارة من الأعمال الفنية المختارة عن نصر السادس من أكتوبر، موضحة أن الأعمال الفنية تتنوع ما بين فن الرسم وفن التصوير والكولاج وفن الفسيفساء ومشروعات تخصصية في التصميم الداخلي واللوحات، فضلاً عن التصاميم المعاصرة والاستلهام في العمارة الداخلية والمستوحاة من انتصارات حرب أكتوبر، والتوازن البيئي في تصميم الخدمات العامة بمدينة الإسكندرية، بالإضافة إلى مجموعة من أعمال الجرافيك وفن النحت عن حرب أكتوبر.

إصدار كتيب لتوثيق الأعمال الفنية عن حرب أكتوبر

فيما أكد الدكتور محمد كشك أن كلية الفنون الجميلة بصدد إصدار كتيب لتوثيق الأعمال الفنية التي صممت خصيصا عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، فضلاً عن عقد مسابقة ثقافية عن الإنشاد الوطني والرسم والتصوير والشعر والنصوص الأدبية والقصة القصيرة المصورة والعزف والتأليف الموسيقي والكتابة الصحفية.

الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة

وأضاف أنه سيتم بالتزامن مع احتفالات الكلية بذكرى انتصار أكتوبر، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة»، ستبدأ كلية الفنون الجميلة في تنظيم فعالية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والأورام السرطانية وأمراض الضغط والسكر والتطعيم ضد كوفيد 19، اليوم وغدا، بمقر الوحدة العلاجية بمبنى الكلية الرئيسي والوحدة العلاجية بمبنى قسم الديكور.