لقاء مفتوح في «محبي الفنون الجميلة» عن مسيرة هالة البدري الليلة

تنظم جمعية محبي الفنون الجميلة في جاردن سيتي، لقاء مفتوحا مع الروائية هالة البدري، بعنوان «هالة البدري.. مسيرة إبداع والتقديرية»، بمناسبة حصولها على جائزة الدولة التقديرية في مجال الأدب من وزارة الثقافة 2023، ويبدأ اللقاء الليلة في السابعة مساء.

ويشارك في الندوة الدكتورة اعتدال عثمان، والناقد مجدي نصار، وتعقيب من الأديبة هالة البدري، كما يشارك بالغناء الفنان علي إسماعيل، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي محمد نوار.

معلومات عن الكاتبة هالة البدري

هالة البدري روائية وصحفية، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون سابقا، ورئيس نادي القلم الدولي الفرع المصري، لها صالون أدبي في القاهرة باسم صالون هالة البدري الثقافي.

وأصدرت العديد من الأعمال منها روايات «السباحة في قمقم، منتهى، ليس الآن، امرأة ما، قصر النملة، مطر على بغداد - مدن السور - نساء في بيتي - طي الألم- وادي الكون»، ومجموعات قصصية «رقصة الشمس والغيم - أجنحة الحصان - قصر النملة - مدارات البراءة».

وحصلت على جائزة الدولة للتفوق الأدبى عن مجمل أعمالها عام 2012، كما حصلت على جائزة الدولة التقديرية 2023 من المجلس الأعلى للثقافة في الآداب.