«الإصلاح والنهضة»: خطوة ترشح السيسي للانتخابات «ضمانة» لاستكمال التنمية
كتب:
سهيلة هاني
12:14 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
رئيس حزب الإصلاح والنهضة
استقبل حزب الإصلاح والنهضة بكثير من السعادة والارتياح إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلبيته نداء جموع المصريين بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
استجابة الرئيس السيسي للشعب
وثمن حزب الإصلاح والنهضة استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعوات القوى والأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب الإصلاح والنهضة، الذي دعا إلى الترشح في بيان رسمي صادر عن الحزب الشهر الماضي.
استكمال مسيرة التنمية
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة ضمانة لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة.
ويؤكد حزب الإصلاح والنهضة على تعاونه الكامل مع إدارة حملة الرئيس الانتخابية، وفي كل المحافظات لتحقيق غد أفضل لمصر والمصريين.