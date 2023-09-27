تحرير 11 محضرا في حملة تموينية مكبرة على المنشآت الغذائية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة منية النصر، حملة تموينية مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية لبيع السلع الغذائية، وتضمنت الحملة المرور على المطاعم والمنافذ، لضبط الأسعار ومراقبتها وللقضاء على التلاعب والغش، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتوفيرها بأسعار مناسبة ومعلنة أمام المواطنين، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وبتشكيل لجان مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، وأسفرت عن تحرير 11 محاضر متنوعة.

نتائج الحملة التموينية على المنشآت الغذائية بمنية النصر بالدقهلية

‎وقال محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية ‎النصر، في بيان، إنّ الحملة التموينية أسفرت عن المرور على 6 منشآت غذائية بناحية مدينة منية النصر، ونطاقها شاملة القرى والعزب وتم تحرير 4 محاضر لعدم وجود شهادة صحية و5 محاضر لوجود نقص في اشتراطات النظافة، وتحرير محضرين أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وسحب 3 عينات للفحص بمعامل وزارة الصحة، وإعدام 35 كيلو أغذية وحلويات غير محتفظة بخواصها الطبيعية، ‎وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، كما شاركت في الحملة قوة من شرطة البيئة والمسطحات.

تكثيف الحملات لتطهير الأسواق بالدقهلية

وأكد رئيس مجلس مدينة منية النصر، تكثيف الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية، والتأكد من عدم التصرف في الدقيق وكل المخالفات التموينية، وسيكون هناك متابعة مستمرة في الفترة المقبلة وسنقيم عمليات تفتيش مفاجئ لرصد المخالفات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة حرصا وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.