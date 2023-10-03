سائحون أجانب يزورون ميدان المسلة والمعالم الأثرية في بورسعيد

زار عدد من السائحين الأجانب خلال تواجدهم في بورسعيد، بزيارة عدد من المعالم والمناطق الأثرية والسياحية، شملت ساحة الشهداء «ميدان المسلة»، ضمن جولة تفقدية موسعة بشوارع مدينة بورسعيد، حيث ركب السائحون الحنطور وتجولوا في شوارع بورسعيد، واستمتعوا بالأجواء الرائعة بالمحافظة.

سعادة السائحين بمعالم بورسعيد

وأعرب السائحون عن سعادتهم بزيارة معالم محافظة بورسعيد، وخاصة ساحة الشهداء، ومشاهدة ظاهرة تجمع الحمام في الميدان وسط المواطنين، وهي ظاهرة تتميز بها بورسعيد عن غيرها وتشبه البلدان الأوربية في هذا الشأن، كما أشادوا بحسن الاستقبال والترحيب من جانب أبناء بورسعيد، مؤكدين إعجابهم الشديد بمحافظة بورسعيد التي تعد بمثابة مدينة أوروبية على أرض مصرية، وتجمع الحضارة والتاريخ والرقي والجمال.

تطور سياحي ببورسعيد

يذكر أن محافظة بورسعيد شهدت تطورا سياحيا مؤخرا لفت أنظار الرحلات الداخلية من مختلف المحافظات، كما حرص السائحون خلال رسو سفنهم بميناء بورسعيد السياحي على زيارة معالم المحافظة طوال فترة بقائهم بالمدينة.