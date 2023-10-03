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نقابة العاملين بالصناعات الهندسية: الرئيس السيسي منقذ مصر وقائد مسيرتها

كتب:

شريف سليمان
12:01 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدم أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لترشحه في الانتخابات الرئاسية استجابة للملايين من المصريين.

وأكد البيان الذي أصدرته النقابة، أن الرئيس السيسي منقذ مصر، وقائد مسيرتها نحو صنع التقدم والرخاء لشعبها الأبي، الذي استجاب لنداء الواجب والوطن والحق نحو استكمال مسيرة العطاء والبناء.

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