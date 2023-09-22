«المستقلين الجدد»: قرار دعم السيسي في انتخابات الرئاسة قائم على أسس موضوعية

علّق الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، على قرارات تحالف الأحزاب المصرية بدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

قرار دعم الرئيس السيسي

وقال «عناني» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة، إن قرار دعم الرئيس السيسي لخوض الانتخابات قائم على أسس موضوعية.

وأضاف أن البلاد نجحت تحت قيادة الرئيس السيسي في تحقيق الأمن والاستقرار سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن قرار دعم الرئيس السيسي موضوعي لما تم تحقيقه من إنجازات خلال الـ10 سنوات الماضية.

الإنجازات خلال السنوات الماضية

وأوضح أنه لو تم التعرض بصورة تحليلية ومنطقية لما تم تحقيقه من إنجازات خلال السنوات الماضية سنصل إلى قرار دعم الرئيس السيسي دون تردد.