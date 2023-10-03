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«العاملين في البناء» تشكر الرئيس السيسي على ترشحه للانتخابات: قادر على قيادة الوطن

كتب:

شريف سليمان
12:08 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تقدمت النقابة العامة للعاملين في صناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابته للمناشدة وإعلان الترشح لولاية رئاسية جديدة.

وذكرت النقابة في بيانها، أنّ هذه الاستجابة جاءت تقديرا للمواطنين الواثقين في قدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان، والمضي قدما في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية المستدامة.

 

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