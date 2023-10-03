إنجازات 10 سنوات في «حكاية وطن».. جهود مكثفة لدعم المصريين بالخارج

استعرض كتاب «حكاية وطن» الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لدعم الجاليات المصرية وتعزيز التعاون الدولي خلال 9 سنوات، والتي جاءت كالتالي:

جهود «الهجرة» لدعم الجاليات المصرية وتعزيز التعاون الدولي

- إطلاق أربع نسخ من المبادرة الرئاسية إحياء الجذور المصرية اليونانية القبرصية NOSTOS بهدف ربط الشباب وتعزيز التعاون بين الدول الثلاث

- استقبال 500 سائح في أكتوبر 2019 ً في أول باخرة من قبرص بمحافظة الإسكندرية تفعيلا للمبادرة.

- إنشاء المركز المصري الألماني للهجرة والتوظيف ودمج العائدين بهدف توفير فرص عمل في ألمانيا ومصر، وفقا لمعايير العمل الأوروبية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

- رئاسة مصر الاجتماع الوزاري الثاني لمبادرة الاتحاد الأفريقي حول الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في يونيو 2016.

- ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج

- إطلاق منظومة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية والخط الساخن لحل مشكلات المصريينبالخارج استفاد منها 1.6 مليون مواطن.

- 16.6 ألف مسجل بإستمارات مبادرة «نورت بلدك» لدعم المصريين العائدين من الخارج.

- إطلاق منظومة الشباك الواحد بكافة المصالح والجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمصريينبالخارج استفاد منها عدد 3.5 مليون مصري.

- تفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج في جهود التنمية.

- 5 مؤتمرات بعنوان مصر تستطيع تم إقامتها بمشاركة علماء وخبراء مصريين حققوا نجاحات بالخارج بمختلف التخصصات.

- 34 شراكة وبرنامج توأمة تم تنفيذه بين الجامعات والجهات الدولية التي يعمل بها العلماء المصريون بالخارج.

- 462 فرصة تدريب وبعثات دراسية ورعاية للموهوبين بواقع 3105 مستفيدين من الشباب المصريين تمت إتاحتها عن طريق العلماء المصريين بالخارج والجهات الدولية.