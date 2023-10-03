الإعلامي أحمد عبدالصمد عن نجاح مؤتمر «حكاية وطن»: مصر لا توقفها تحديات

قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، إنه على مدار 3 أيام من فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبين أنه بالإخلاص والعمل والإرادة تتحقق الأحلام، موضحًا أن مصر دولة لا توقفها تحديات، لكنها استطاعت أن توقف التحديات.

طفرة كبيرة في كل القطاعات

وأضاف «عبدالصمد»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، أنّ الدولة استعرضت إنجازاتها في جلسات المؤتمر، حيث حققت طفرة كبيرة في كل القطاعات الخدمية والإنتاجية والتنموية، وكل ما يمس حياة الناس بشكل مباشر.

جهود الدولة في الحماية الاجتماعية

وتابع: «الملفات التي جرى استعراضها في اليوم الأخير كانت تتحدث عن برنامج الحماية الاجتماعية والدعم الذي قدمته الدولة للأسر الأولى بالرعاية، من خلال برنامج تكافل وكرامة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الدعم السنوي المقدم للأيتام ليصل إلى 3.5 مليارات جنيه كحزمة جديدة من حزم الحماية الاجتماعية».