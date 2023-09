«صورة جمعت ملايين الإعجابات».. ميسي وبيكهام وزيدان في غرفة ملابس إنترميامي

نشر ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، وقائد فريق إنترميامي الأمريكي، صورة تجمعه بديفيد بيكهام، النجم الإنجليزي، وزين الدين زيدان النجم الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وبلغ عدد تسجيلات الإعجابات بالصورة التي نشرها ليونيل ميسي، نحو 3 ملايين و132 ألفًا و428، وذلك خلال 6 ساعات فقط من نشرها.

وأظهرت الصورة ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، وديفيد بيكهام، النجم الإنجليزي السابق، أحد ملاك نادي إنترميامي الأمريكي، وزين الدين زيدان النجم الفرنسي، مدرب ريال مدريد السابق، في غرفة ملابس الفريق الأمريكي.

وكان زين الدين زيدان، حضر لقاء نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم «لامار هانت» التي جمعت إنترميامي بدون مشاركة ليونيل ميسي، وهيوستن دينامو على ملعب «درايف بينك»، وانتهت بهزيمة رفقاء البرغوث الأرجنتيني بنتيجة 2-1، فجر الخميس الماضي.

Zinedine zidane is in the stadium tonight to watch Inter Miami take on Houston Dynamo. I bet he came to the game to watch Messi play just like all of us #Messi #USOpenCup #InterMiamiCF pic.twitter.com/h4E30E61Tj