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«صورة جمعت ملايين الإعجابات».. ميسي وبيكهام وزيدان في غرفة ملابس إنترميامي

كتب:

حسن رمضان
08:47 ص | السبت 30 سبتمبر 2023
صورة تجمع بين ميسي وبيكهام وزيدان

صورة تجمع بين ميسي وبيكهام وزيدان

نشر ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني، وقائد فريق إنترميامي الأمريكي، صورة تجمعه بديفيد بيكهام، النجم الإنجليزي، وزين الدين زيدان النجم الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وبلغ عدد تسجيلات الإعجابات بالصورة التي نشرها ليونيل ميسي، نحو 3 ملايين و132 ألفًا و428، وذلك خلال 6 ساعات فقط من نشرها.

وأظهرت الصورة ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، وديفيد بيكهام، النجم الإنجليزي السابق، أحد ملاك نادي إنترميامي الأمريكي، وزين الدين زيدان النجم الفرنسي، مدرب ريال مدريد السابق، في غرفة ملابس الفريق الأمريكي.

حضور زيدان مباراة نهائي كأس أمريكا

وكان زين الدين زيدان، حضر لقاء نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة لكرة القدم «لامار هانت» التي جمعت إنترميامي بدون مشاركة ليونيل ميسي، وهيوستن دينامو على ملعب «درايف بينك»، وانتهت بهزيمة رفقاء البرغوث الأرجنتيني بنتيجة 2-1، فجر الخميس الماضي.

 

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