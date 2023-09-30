«تي شيرت» ميسي يتصدر قائمة قمصان الدوري الأمريكي الأكثر مبيعا في 2023

تصدر قميص ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد إنتر ميامي، قائمة قمصان الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، الأكثر مبيعا في عام 2023، وفقا لما أعلنته رابطة الدوري، أمس الجمعة.

وجاء في المركز الثاني بعد ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد إنتر ميامي، جواو كلاوس، لاعب سانت لويس سيتي، وهاني مختار، لاعب ناشفيل، وسيباستيان دريوسي، لاعب أوستن، وكارلوس فيلا، لاعب لوس أنجلوس، وفقا لما ذكرته قناة «إيه إس بي إن» الأمريكية.

وفي وقت لاحق، أعلن نادي إنترميامي الأمريكي، المحترف في صفوفه لونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، عبر حسابه بموقع إكس «تويتر سابقا»، اختيار قمصان البرغوث، وسيرجيو بوسكيتس، وجوزيف مارتينيز، في قائمة أفضل 25 قميصًا مبيعًا في الدوري الأمريكي لهذا العام.

بوسكيتس ومارتينيز إلى جانب ميسي في القائمة

وقال إنترميامي الأمريكي في تغريدة عبر حساب الرسمي بموقع إكس «تويتر سابقا»، إنه تم اختيار قميص ميسي، وسيرجيو بوسكيتس، وجوزيف مارتينيز في قائمة أفضل 25 قميصًا مبيعًا في الدوري الأمريكي لهذا العام.

واستندت القائمة إلى المبيعات التي تمت على متجر الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS عبر الإنترنت في الفترة من 1 يناير حتى 12 سبتمبر الجاري، فيما احتل سيرجيو بوسكيتس، المركز الـ13 في القائمة، وجوزيف مارتينيز رقم 21.

بعد خسارة الكأس.. إنتر ميامي يبحث عن مصالحة الجماهير أمام نيويورك سيتي

وغدا الأحد، يستضيف إنتر ميامي، المحترف في صفوفه ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، نيويورك سيتي، على ملعب «درايف بينك»، في إطار مباريات الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

ويدخل إنتر ميامي الأمريكي، المحترف في صفوفه ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، لقاء نيويورك سيتي، بخسارته لقب كأس الولايات المتحدة لكرة القدم «لامار هانت»، أمام هيوستن دينامو بنتيجة 2-1، على «درايف بينك»، فجر الخميس الماضي.

وفي المقابل، يدخل نيويورك سيتي، مباراة إنتر ميامي، المحترف في صفوفه ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني المخضرم، بالفوز بثلاثية نظيفة على تورونتو الكندي بملعب «ريد بول أرينا» في إطار مباريات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.