إنجازات 10 سنوات.. مشروعات المحليات تغطي 12 مجالا على رأسها القروض الميسرة

أكدت وزارة التنمية المحلية أنَّ مشروعات الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة خلال آخر 10 سنوات أسفرت عن تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف مجالات العمل، ورصد تقرير صادر عن مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن» حجم المشروعات التي أنجزتها التنمية المحلية، ومنها ما يلي:

برنامج مشروعك

- 217 ألف مشروع صغير ومتوسط تمّ ومخطط تمويلها بتكلفة 38.5 مليار جنيه لدعم المرأة والشباب منها:

- 172 ألف مشروع تمّ تمويله بتكلفة 18.5 مليار جنيه.

- 45 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر بتكلفة 20 مليار جنيه.

توفير القروض الميسرة

- 27 ألف مشروع تمّ تمويله بتكلفة 200 مليون جنيه، وفر نحو 24 ألف فرصة عمل.

رفع كفاءة المجازر

- 184 مشروعا تمّ ومخطط تنفيذه بتكلفة 3.5 مليار جنيه منها.

- 37 مشروعا تمّ تنفيذه بتكلفة 1.25 مليار جنيه.

- 147 مشروعا مخطط تنفيذه بتكلفة 2.25 مليار جنيه.

مسار العائلة المقدسة

- 48 مشروعا تمّ تنفيذه بتكلفة 550 مليون جنيه، وفر 15 ألف فرصة عمل.

توفير الطاقة الكهربائية

- 3 ملايين كشاف تم ومخطط تركيبها بتكلفة 4.2 مليار جنيه.

- 7 مليار جنيه أسهمت تلك الكشافات في توفيرها بفاتورة استهلاك الشوارع.

- نحو 15 مليون مواطن استفاد من المشروع.

الصرف الصحي

- 465 مشروعا تمت ومخطط تنفيذها بتكلفة 3.8 مليار جنيه منها.

- 372 مشروعا تمّ تنفيذها بتكلفة 3.5 مليار جنيه.

- 93 مشروعا مخطط تنفيذها بتكلفة 245 مليون جنيه.

خدمات الأمن والإطفاء

- 3500 مشروعا تمت ومخطط تنفيذها بتكلفة 10 مليارات جنيه منها:

- 2450 مشروعا تم تنفيذها بتكلفة 7 مليار جنيه.

- 1050 مشروعا مخطط تنفيذها بتكلفة 3 مليارات جنيه.

حل مشروعات متعثرة

350 مشروعًا تمّ تنفيذها بتكلفة 40 مليار جنيه، وفرت 55 ألف فرصة عمل.

تنمية شمال سيناء

- مشروعان تمّ تنفيذهما بقيمة اجمالية 108.23 مليون دولار.

- تمّ تنفيذ مشروعات رصف طرق بأطوال 120 كيلومترًا.

تطوير النقل العام

-10.7 مليار جنيه تكلفة تدعيم الهيئتين بالقاهرة والإسكندرية بالأتوبيسات الجديدة ورفع كفاءة عربات الترام.

تطوير الأسواق

- 384 سوقا عشوائيا تمّ ومخطط تنفيذه بتكلفة 2.3مليار جنيه ، وفر 150 ألف فرصة عمل

الحيز العمراني

- 5450 مخططا تفصيليا وتحديد الحدود الخارجية بتكلفة 850 مليون جنيه.

ساحات انتظار

- 3 آلاف موقف وساحة انتظار مركبات بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وفرت نحو 650 ألف فرصة عمل.

- 7.7 مليون شجرة تم زراعتها لتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحرارى ومخطط زراعة 7.7 مليون شجرة في العام المالي 2023-2024.