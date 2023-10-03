خبير اقتصادي: جميع الدول تشيد بالبنية التحتية في مصر «فيديو»

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادي، ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن رؤية مصر 2030 تستهدف أن تكون للدولة خطة مستقبلية وشاملة لكل قطاعات الاقتصاد، وتمت إصلاحات هيكلية وتعميم برامج حماية ومبادرات لدعم الطبقات محدودة الدخل والفقراء وبرامج حمائية للصحة.

مصر لم تعانِ أزمة في مواجهة فيروس كورونا

وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر: «مصر لم تعانِ أزمة في مواجهة فيروس كورونا، رغم أن بعض الدول عانت من مشكلة في توفر اللقاحات، كما اهتمت الدولة المصرية بالبنية التحتية القوية التي أشاد بها العالم بعدما جرى تدشينها في فترة زمنية وجيزة».

وتابع رئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، أن البنية التحتية القوية مؤشر جيد لاستقبال الاستثمارات المحلية والاستثمارات العربية والأجنبية، وجرى إنشاء وتدشين كميات كبيرة من الطرق والأنفاق والكباري، ما يلمسه المواطنون في حياتهم اليومية.