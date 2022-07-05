إسلام عنان: إنشاء أول مصنع مصري للأدوية البيولوجية قريبا

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن جائحة كورونا أوضحت حجم المشكلات في نقل العلاج من دول المنشأ إلى الدول المستهلكة، لافتا إلى أن مصر من أقدم الدول المصنعة للدواء، وأكبر المصدرين للدواء في القارة الأفريقية وتاني أكبر مصدر في الشرق الأوسط.

مصر بدأت تصنيع بروتوكول علاج كورونا بالكامل

وأوضح «عنان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أن مصر بدأت تصنيع بروتوكول علاج كورونا بالكامل داخل مصر سواء من شركات أجنبية على أرض مصر أو شركات مصرية بالكامل، لافتا إلى أن الأدوية الوحيدة التي لا تصنع في مصر حاليا هي الأدوية البيولوجية لأنها شديدة التعقيد في التصنيع، وأن مصر في طريقها لإنشاء أول مصنع للأدوية البيولوجية في خلال عامين أو ثلاثة، ونقل التكنولوجيا من دول أجنبية، لتوفير العلاج بتكلفة منخفضة في مصر وأفريقيا.

مصر تنتج 80% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية

وأشار«عنان» إلى أن مصر تعاقدت على أكبر صفقة عالمية مع الشركات الأجنبية لبناء مصنع أدوية بيولوجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من التصنيع المحلي للأدوية، مضيفا أن مصر تنتج 80% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية، وتوطين صناعة الدواء أمر مهم واستراتيجي، وبرزت أهميته خلال جائحة فيروس كورونا، وظهور الأزمة بين الدول المستهلكة والدول المصنعة.