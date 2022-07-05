رئيس التحرير

محمود مسلم

إسلام عنان: إنشاء أول مصنع مصري للأدوية البيولوجية قريبا

كتب:

محمد أيمن سالم
07:44 م | الثلاثاء 05 يوليو 2022
الدكتور إسلام عنان

الدكتور إسلام عنان

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن جائحة كورونا أوضحت حجم المشكلات في نقل العلاج من دول المنشأ إلى الدول المستهلكة، لافتا إلى أن مصر من أقدم الدول المصنعة للدواء، وأكبر المصدرين للدواء في القارة الأفريقية وتاني أكبر مصدر في الشرق الأوسط.

 

مصر بدأت تصنيع بروتوكول علاج كورونا بالكامل

وأوضح «عنان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أن مصر بدأت تصنيع بروتوكول علاج كورونا بالكامل داخل مصر سواء من شركات أجنبية على أرض مصر أو شركات مصرية بالكامل، لافتا إلى أن الأدوية الوحيدة التي لا تصنع في مصر حاليا هي الأدوية البيولوجية لأنها شديدة التعقيد في التصنيع، وأن مصر في طريقها لإنشاء أول مصنع للأدوية البيولوجية في خلال عامين أو ثلاثة، ونقل التكنولوجيا من دول أجنبية، لتوفير العلاج بتكلفة منخفضة في مصر وأفريقيا.

مصر تنتج 80% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية

وأشار«عنان» إلى أن مصر تعاقدت على أكبر صفقة عالمية مع الشركات الأجنبية لبناء مصنع أدوية بيولوجية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من التصنيع المحلي للأدوية، مضيفا أن مصر تنتج 80% من احتياجات السوق المحلي من الأدوية، وتوطين صناعة الدواء أمر مهم واستراتيجي، وبرزت أهميته خلال جائحة فيروس كورونا، وظهور الأزمة بين الدول المستهلكة والدول المصنعة.

اقرأ المزيد:

«الصحة» تبحث توطين صناعة الدواء في مصر: ننتج 80% من احتياجاتنا المحلية

«هيئة الدواء» توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن ارتفاع درجة الحرارة

رئيس هيئة الدواء يستقبل مدير برنامج المجموعة البحثية للتكنولوجيا الطبية

«هيئة الدواء» توضح أسباب الإصابة بـ«البهاق» وتنصح المرضى

«هيئة الدواء»: احذروا مستحضرات التجميل مجهولة المصدر
بقلم محمد أيمن سالم