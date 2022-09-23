إسلام عنان: مصر تهدف للوصول لـ«مركزية صحة المواطن» في 2030

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن السبب الرئيسي لحوكمة القطاع الصحي تكمن في اضطرار المريض للانتقال من مكان لآخر لتلقي الخدمة الصحية، ومنذ 5 سنوات كان هدف وزارة الصحة هي حوكمة القطاع الصحي، وتشمل هيئة الدواء وهيئة الشراء وإنشاء هيئة التأمين الصحي الشامل على سبيل المثال.

أهداف مصر في 2030

وأضاف «عنان»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على شاشة EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامي آية عبدالرحمن، اليوم الجمعة، أن التغيير الذي حدث في المنظومة الصحية يهدف للوصول إلى ما يسمى في المنظومة الصحية بـ «مركزية المريض»، لافتا إلى أن من أهداف مصر في 2030 هي الانتقال من «مركزية المريض» إلى «مركزية صحة المواطن».

وأوضح أن مركزية المريض حاليا تقوم على تقديم خدمة صحية في كل محافظة، لذلك نجد التأمين الصحي الشامل بدأ في بورسعيد وحاليا متواجد في 5 محافظات، يهدف بأن تكون الخدمة الصحية الموجودة في القاهرة أو الإسكندرية أو المدن الكبرى يكون مثله في باقي المحافظات.

ولفت إلى أن من أهداف خطة مصر والتنمية المستدامة 2030 بأن تكون المستشفيات الجامعية والخاصة والحكومة تحت مظلة واحدة لخدمة المواطن بنفس الطريقة، ولا يكون هناك تمييز بين مواطن وآخر.

الكشف على الأمراض مبكرا

وأفاد بأن مركزية المواطن بدأت منذ 2018 وحتى 2030 وتتضمن الكشف عن الأمراض مبكرا مثل حملة الكشف المبكر على سرطان الثدي والأمراض الوراثية لحديثي الولادة، متابعا: «هذه هي المنهجية التي نسير بها حتى 2030 ويكون لدينا منظومة صحية متغيرة تماما، مركزيتها هي صحة المواطن».