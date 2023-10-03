«الطب البيطري» بالبحيرة: علاج 17 ألفا و844 رأس ماشية خلال أسبوع

نفذت مديرية الطب البيطري في البحيرة، عدة حملات في إطار جهود المحافظة للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة، بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة، وذلك خلال الفترة من 22/9 حتى الخميس 28/9/2023.

وجاءت جهود مديرية الطب البيطري في البحيرة، على النحو التالي:

-إدارة الرعاية البيطرية

بلغ إجمالي عدد المعالج من الحيوانات في مختلف التخصصات 13544 رأس ماشية، وبلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل بإجمالي 4300 حيوان معالج.

-في مجال المجازر

بلغ إجمالي عدد المذبوحات من الحيوانات 1781 رأس ماشية كما بلغت مذبوحات الدواجن نحو 335 ألفًا و558، كما تم عمل 6 حملات تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 24 قضية بإجمالي مضبوطات 21705 كيلوجرامات لحوم غير صالحة.

- إدارة الوقاية

جرى تحصين عدد 1323 أبقار ضد مرض الجلد العقدي وعدد 36 أغنام تم تحصينها بلقاح جدري الأغنام، و297 رأس ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنطاق المحافظة، كما جرى اختبار 154 حيوانًا، وتحصين 42 لمرض البروسيلا، كما تم اختبار 46 حيوان لمرض السل البقري.

- إدارة الارشاد

جرى تنظيم 11 ندوة إرشادية متنوعة تضمنت 16 موضوعا، وإعداد 12 منشورا وفيديو إرشاديا على صفحه الإرشاد البيطري بالبحيرة.

جهود إدارة الرعاية التناسلية

إجراء الفحص التناسلي لعدد 1105 رؤوس ماشية ورعايتها تناسليا حيث شمل الفحص التناسلي الشامل تشخيص وفحص الحمل لعدد 339 رأس ماشية، كما تم علاج عدد 766 ضد مسببات ضعف الخصوبة وأمراض الولادة ومضاعفتها وأمراض الضراع وحديثي الولادة

- وحدة المعامل بالمديرية

تم اختبار 9 عينات منهم 8 عينات اختبار حساسيه للألبان و1 اختبار عد فطري ألبان، وبشأن التلقيح الصناعي، جرى تلقيح 599 رأس ماشية من الأبقار و145 رأس من الجاموس بإجمالي 744 رأس ماشية.

كما تم تنفيذ 6 ندوات وتوعيات إرشادية قام بها أطباء الإدارة بالمديرية في أماكن مختلفة، بالإضافة للاشتراك في عدد 1 قافلة سكانية بعمل توعيه إرشادية مصاحبة القافلة، كما بلغ إجمالي الأعداد المحصنة من الطيور بلقاح إنفلونزا الطيور 1800 طائر وأيضا تم إصدار 272 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية ذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009.