محافظ جنوب سيناء يكرم 34 موظفا متميزا في مديرية «المالية»

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الموظفين المتميزين بالمديرية المالية التابعة للمحافظة، وعددهم 34 موظفا، وذلك لإظهار الصورة المشرفة والجهد المبذول في أعمال الوحدة الحسابية.

محافظ جنوب سيناء يكرم الموظفين المتميزين

كما تقدمت الإدارة المركزية للرقابة المالية بمحافظات القناة وسيناء التابعة للجهاز المركزي للمحاسبات، بالشكر والعرفان للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمناسبة إقفال السنة المالية وتقديرا للجهد المبذول في إعداد الحساب الختامي للسنة المالية 2022/2023، والالتزام بتقديم الحساب الختامي للمحافظة في المواعيد الرسمية، وفقا لمنشور وزارة المالية رقم 9 لسنة 2023، وكذا تنفيذ توصيات الجهاز التي أسفر عنها فحص الحساب الختامي لمحافظة جنوب سيناء.

تكريم موظفي المحافظة

كما تم تكريم موظفي المحافظة لمجهوداتهم ومعاونتهم الصادقة في تطبيق القوانين وتنفيذ توصيات الجهاز، مما له أثر إيجابي في حسن سير العمل، ومن بينهم اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، على مجهوداته ومعاونته في تطبيق القوانين وتكريم للعاملين بالديوان العام للمحافظة.