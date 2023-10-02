محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية بالمدرسة الفكرية ويوزع هدايا على الطلاب

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتفالية للمدرسة الفكرية بطور سيناء، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.

وقدم المحافظ التهنئة للطلاب بمناسبة بدء الدراسة، ووزع ملابس مدرسية وشنط وأغذية على 115 من طلاب المدرسة الفكرية.

محافظ جنوب سيناء يشهد احتفالية بالمدرسة الفكرية

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقامتها المدرسة الفكرية بطور سيناء، بحضور محمد عقل وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، ومصطفى زرد، رئيس مجلس الآباء على مستوى المحافظة.

فودة: نولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة

وذكر اللواء خالد فودة، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة، وأجرينا تعيين عدد كبير منهم في الوظائف التي تناسب قدراتهم الصحية والذهنية.

كما تفقد فودة عددا من الأنشطة المدرسية التي تنفذ ويتدرب عليها الطلاب، منها لغة الإشارة والأعمال الفنية والمسرحية التي أداها الطلاب.

ووافق المحافظ على إهداء المدرسة الفكرية إذاعة مدرسية، لاستكشاف المواهب والأصوات الجيدة، مختتما: «هؤلاء الطلبة أبناؤنا.. ولن نتخلى عنهم».