لليوم التاسع.. إقبال على مكاتب الشهر العقاري لتوثيق تأييدات الرئيس السيسي

واصل المصريون في مختلف المحافظات، التوافد على مقار مكاتب توثيق الشهر العقاري المخصصة لتحرير توكيلات تأييد ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لانتخابات الرئاسة 2024، لليوم التاسع على التوالي.

الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين في الداخل.

وتضمن الجدول الزمنى إجراءات انتخابات الرئاسة، أن فتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وجرى تحديد يومي 16 و17 أكتوبر للإعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، في الجريدة الرسمية. كما تضمن الجدول تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقي اعتراضات المرشحين.

وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات اعتبارا من 19 إلى 21 أكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 من نفس الشهر.