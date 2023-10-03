عضو بـ«الشيوخ»: إعلان السيسي الترشح لفترة جديدة يستهدف مواصلة مسار التنمية

ثمن النائب محمود منصور، عضو مجلس الشيوخ، إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة، لمواصلة مسار التنمية الذي بدأ منذ 2014.

وأوضح في تصريحات صحفية أن إعلان الرئيس السيسي الترشح جاء استجابة لدعوات ومناشدات المواطنين التي انطلقت من الميادين في المحافظات، لاستكمال المشروع الوطني الذي حمله الرئيس عبدالفتاح السيسي على عاتقه.

وأكد أن المصريين على وعي كامل بأن الرئيس السيسي القادر على استكمال الإنجازات ومسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز جميع التحديات والمخاطر الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة بعد نجاح الرئيس السيسى فى تثبيت أركان الدولة، والحفاظ على أمن واستقرار مصر وانجاز العديد من المشروعات القومية العملاقة التى أصبحت فى كل ربوع مصر.

دعوة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

ودعا المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث وجود المواطن بفاعلية في الانتخابات يؤكد نزاهتها وعدالتها، لأنه يعزز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لممثليه.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الشعب المصري قادر على تقديم صورة مشرفة عنه للعالم، تعكس مدى وعي وإدراك الناخب المصري لأهمية صوته في حماية النظام الديمقراطي والتعددية التى يتمتع بها النظام المصري.وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن»، الذي اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.