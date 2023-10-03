أمين تنظيم «مستقبل وطن»: ترشح السيسي للانتخابات يشير إلى بدء مرحلة جني الثمار

قال الدكتور إسلام الصوابي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن بأمانة القاهرة لمنطقة الزاوية الحمراء، إن الجمع الكبير الذي شهدته ميادين مصر يدل على مدى حب المصريين للرئيس السيسي، ورغبتهم في أن يكون قائد المرحلة الجديدة من عمر الوطن.

بدء مرحلة جني الثمار

وأضاف أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء استجابة لرغبة تلك الجماهير العريضة التي توجهت اليوم للاحتشاد بكل ميادين الجمهورية تأييدا له.

وأشار إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي الترشح للانتخابات يعني بدء مرحلة جني الثمار، التي بذلت مصر بقيادتها السياسية وشعبها المجيد جهودا كبيرة في زراعتها على مدار الأعوام الـ10 الماضية، مضيفا: «لن يتمكن أي أحد غير الرئيس من استكمال عملية التنمية».