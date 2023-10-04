إنجازات 10 سنوات.. إنشاء 97 محطة لتحلية المياه في عام 2023

بلغت نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية عام 2023 نحو 67% بعدما كانت 50% عام 2014، وفي إطار خطة الدولة لتفادي العجز المائي، تعمل الدولة المصرية على 3 مجالات، وذلك وفق كتاب أصدره مجلس الوزراء بعنوان «حكاية وطن»:-

1- توفير مياه الشرب من نهر النيل.

2- تحلية مياه البحر والاستثمار في التقنيات الحديثة في هذا المجال، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

3- إنشاء محطات الصرف الصحي، وإعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه

وفي إطار استراتيجية الدولة الطموحة لإحداث تنمية تمتد لكل البقاع على أرض الوطن، ونظرًا لأنه لا تنمية دون مياه، تبنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خطة تركز على توجيه موارد المياه من نهر النيل للمحافظات الداخلية فقط، والتوسع في مشروعات تحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية، وتعظيم االستفادة من المياه الجوفية.

ووضعت الوزارة خطة تبدأ من عام 2020 حتى عام 2050 لإنشاء محطات تحلية لتوفير مياه الشرب.

وقبل عام 2020 تم إنشاء محطات توفر مليون متر مكعب يوميا، وفي مطلع عام 2023 وصل عدد محطات تحلية المياه إلى 97 محطة.