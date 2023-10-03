تفاصيل قرض السيارة من البنك العربي.. يصل إلى 1.4 مليون جنيه

يقدم البنك العربي للمواطنين الراغبين في شراء سيارة فرصة الحصول على قرض لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، وفقاً لعدة شروط يجب اتباعها عند الحصول على القرض.

تفاصيل قرض السيارة

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية تفاصيل قرض السيارة من البنك العربي كما يلي:

- تصل قيمة التمويل الخاصة بقرض السيارة الجديدة إلي 1.400.000 جنيه.

- يبلغ المبلغ المخصص لتمويل السيارة المستعملة 900.000 جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- كما يقدم البنك سعر عائد تنافسي.

- فترة سداد السيارة الجديدة تصل إلى 7 سنوات.

- فترة سداد السيارة المستعملة 5 سنوات.

الأوراق المطلوبة

- ضرورة إحضار صورة الرقم الوطني للمقترض أو صورة من جواز السفر للأجانب المقيمين.

- إحضار فاتورة حديثة للخدمات العامة (كهرباء/غاز/ تليفون).

- خطاب بالبيانات الوظيفية للعميل من جهة العمل.

- كشف حساب راتب لآخر 3 شهور للموظفين، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين.

- عرض سعر من المعرض بمواصفات السيارة.

- شهادة بحالة السيارة الفنية و القيمة السوقية لها من أحد المقيمين المعتمدين لدى البنك العربي، وذلك في حالات السيارات المستعملة فقط.