تخصيص الحصة الأولى في مدارس بورسعيد للحديث عن انتصارات أكتوبر

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول الوزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم، عددًا من مدارس المحافظة في ثالث أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024.

الحصة الأولى عن حرب أكتوبر

ووجهت وكيل تعليم بورسعيد خلال الجولة بتخصيص الحصة الأولى هذا الأسبوع لتعريف الطلاب وتزويدهم بالمعلومات عن حرب أكتوبر المجيدة والدروس المستفادة منها، وذلك على جميع مدارس المحافظة، احتفالا باليوبيل الذهبي لهذه الذكرى الوطنية.

الاستخدام الإيجابي لمحركات البحث

وحثت وكيل تعليم بورسعيد الطلاب على الاستخدام الإيجابي لمحركات البحث الإلكترونية على الانترنت لزيادة معلوماتهم عن حرب أكتوبر المجيدة وتضحيات أبطال القوات المسلحة المصرية خلال هذه الحقبة التاريخية الهامة من تاريخ مصر المعاصر.

رافقها في الجولة محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

وشملت الجولة مدارس الملك فيصل الإعدادية للبنات ومجمع محمد السيد وحسن بدراوي الرسمي للغات ومدرسة جمال عبد الناصر الصناعية العسكرية للبنين، بحضور المهندسة حنان صبح مدير عام التعليم الفني وقيادات التعليم الفني.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة الجولات التفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة حيث انتظمت جميع الصفوف الدراسية الأولى والعليا اليوم بجميع مدارس المحافظة للتعليم العام والفني والخاص.