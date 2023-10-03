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حكيم: أؤيد بقوة قرار ترشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

كتب:

محمود الرفاعي
02:13 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
الفنان حكيم

الفنان حكيم

أعلن الفنان حكيم دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة، والتي من المقرر عقدها في بداية  ديسمبر المقبل.

وقال حكيم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أويد بقوة قرارا ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي يكمل الإنجازات التى بدأها منذ سنوات»، مضيفا: «لا بد من أن نحيي الرئيس على اتخاذه قرار الترشح لاستكمال تلك الإنجازات».

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعلن ترشحه للانتخابات

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال كلمته بمؤتمر «حكاية وطن» الذي اختتم فعالياته بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تلبية لنداء الشعب.

وشهدت ميادين مصر احتفالات واسعة بمجرد إعلان الرئيس السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية، وللاحتفال بذكرى مرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة.

 

 

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