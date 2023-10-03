ضبط 875 كيلو لحوم وأسماك مجهولة المصدر في حملات بالشرقية

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملات مكبرة أسفرت عن ضبط 875 كيلو لحوم وأسماك فاسدة، وتم تحرير 6 محاضر خلال الحملات لمنشآت مخالفة.

حملات تفتيشية لضبط الأسواق

وأوضح اللواء إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية بالاشتراك مع الجهات المعنية، شنت حملات تفتيشية لضبط أسواق اللحوم والأسماك بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 6 محاضر، وضبط 875 كيلوجرام لحوم مذبوحة خارج المجزر الآلي، و420 كيلوجرام أسماك ولحوم مجمدة مجهولة المصدر، و450 كيلوجرام مصنعات لحوم غير صالحة، وتم تحرير 6 محاضر مخالفة، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

تكثيف الحملات على الأسواق

من جانبه، أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية.