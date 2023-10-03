استمرار فعاليات مهرجان الزيتون الأول بالعريش.. «مسابقات وقصائد وجوائز»

قال محمد درغام المنسق العام لمهرجان الزيتون في العريش، إن الفترة المقبلة سيتم تنفيذ عدة فعاليات ومسابقات في المهرجان، بينها مسابقة ملكة جمال الزيتون، وأهم قصيدة شعرية كتبت من أجل شجرة الزيتون.

مهرجان الزيتون لأول مرة في سيناء

وأضاف «درغام»، أن المهرجان يقام لأول مرة في سيناء، والمقصود منه لفت الأنظار تجاه شجرة الزيتون وزراعتها والاهتمام بها، والمستهدف هو زراعة مليون شجرة زيتون في القرى والمناطق الصحراوية والزراعية، سواء في العريش أو الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء.

وقال عماد البلك، أحد القائمين على المهرجان، إن المبادرة تم توسيعها لتشمل سباق عدة مسابقات، مثل الجري وملكة جمال الزيتون، وأيضا أجمل قصيدة شعرية، وأحسن أكلة سيناوية يتم طبخها، وستكون هناك لجنة متخصصة في كل المجالات لتحديد الفائزين، وتوزيع الجوائز التي سيتم الإعلان عنها خلال يومين.

وزير الشباب والرياضة يثني على زراعة الزيتون

وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يرافقه اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، افتتحا المهرجان الأول للزيتون في مدينة العريش.

وأثنى وزير الشباب والرياضة على المجهودات المقامة في المهرجان، ودور مديرية الزراعة في إعادة زراعة الزيتون بشكل كبير، وأيضا التكنولوجيا الكبيرة في عملية العصر والتخليل المقامة بمنطقة جنوب العريش.