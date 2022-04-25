محافظ شمال سيناء: افتتاح المجمع الصناعي الحرفي جنوب العريش قريبا

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء في مؤتمر صحفى بديوان عام المحافظة قبل انطلاق احتفالية ذكرى تحرير سيناء إن المحافظة هذا العام تشهد عدة إنجازات، على المستوى التنموي سيجري افتتاحها قريبا سواء في رفح أو العريش وبئر العبد.

افتتاح المجمع الصناعى بتكلفة 50 مليون جنيه

وأضاف المحافظ أنه سيجري افتتاح المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية في حي المساعيد بالعريش، والذي جرى إنشاؤه بتكلفة 50 مليون جنيه، ويستعد أصحاب الحرف من العودة لها.

وسيجري وضع حجر الأساس للمرحلة الاولي من إسكان الريسة، والذي يضم 6 عمارات سكنية، بها 120 وحدة سكنية بمساحة 100 متر مربع للوحدة، وبتكلفة 42 مليون جنيه، والتي سوف تسلم للمضارين نتيجة توسعة ميناء العريش البحري.

وأشار المحافظ إلى أن إنجازات سيناء تتم بفضل دماء الشهداء والتضحيات الكبيرة التي تقدمها القوات المسلحة والشرطة على أرض سيناء لدحر الأرهاب، وإفشال المخططات الخارجية.

وهنأ شوشة أهالى القرى جنوب وغرب الشيخ زويد الذين عادوا الى ديارهم ومزارعهم

حضور أحتفالية ثقافة شمال سيناء

وسوف يختتم المحافظ والوفود المشاركة في احتفالات سيناء بحضور الحفل الفني الذي ينظمه فرع ثقافة شمال سيناء على مسرح قصر ثقافة العريش، حيث يتضمن عددا من الفقرات الفنية والاستعراضات المتنوعة لمديرية الثقافة ومديرية الشباب والرياضة، وتقديم جوائز المسابقة للفرق الفائزة في الشعر والمسابقات الثقافية.