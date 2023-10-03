أمين شباب «حماة الوطن» بالسويس: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال إجراءات الإصلاح

قال محمد إبراهيم الخشاب، أمين شباب حزب حماة الوطن في محافظة السويس، إنه يؤيد بكل قوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة، لاستكمال تمكين الشباب، وإتمام إجراءات الإصلاح المالي والاقتصادي.

وأوضح «الخشاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرئيس بدأ مشروعه القومي لتمكين الشباب منذ إطلاق مبادرة عام الشباب سنة 2016، من خلال محوري تدريب وتأهيل الشباب على الانخراط في العمل العام، ودعم البلد الذي ينتمون إليه في سن مبكرة، للحصول علي الخبرة اللازمة حال تمكينهم من المشاركة الفعالة في بناء الوطن اقتصاديا وماليا، والمحور الثاني من خلال المشاركة المجتمعية.

وتابع أن الرئيس أطلق الأكاديمية الوطنية للتدريب، التى أتت بثمارها وخرجت جيل من نواب المحافظين والوزراء ومختلف المناصب القيادية والتنفيذية بالمؤسسات المتنوعة، بالإضافة إلى مشاركة الشباب في مجلس النواب، التي أثمرت عن وجود 120 شابا في المجلس الحالي.

وذكر أمين شباب حزب حماة الوطن بمحافظة السويس، أنه على مدار ثلاثة أيام، حضر مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والانجاز، بحضور وتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي جرى خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي جرى تنفيذها في الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.